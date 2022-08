Es wird noch heißer in Deutschland: Am Donnerstag erreichen die Temperaturen voraussichtlich bis zu 39 Grad Celsius, »was gleichzeitig aber auch schon den Höhepunkt der Hitzewelle markiert«, wie Meteorologe Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte. Teils schwere Gewitter können demnach am Donnerstag und Freitag vorübergehend Abkühlung bringen. Es bleibe dann aber weiter vielerorts sommerlich warm.