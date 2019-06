Nach einem teils gewittrigen Wochenstart beruhigt sich das Wetter am Dienstag wieder ein wenig. Nach Angaben des deutschen Wetterdienstes (DWD) scheint bei Höchstwerten zwischen 26 und 33 Grad häufig auch die Sonne.

Nur im äußersten Norden bleibt es demnach mit Temperaturen zwischen 18 bis 25 Grad kühler. Dort könnten sich auch dichtere Wolken vor die Sonne schieben. Schauer und Gewitter sind laut Vorhersage am Dienstag vor allem noch im östlichen Bergland und an den Alpen möglich.

Auch am Mittwoch soll es demnach nur vereinzelt gewittern, betroffen sind der äußerste Westen und Nordwesten. Überall sonst gibt es wieder viel Sonnenschein bei noch mehr Hitze mit bis zu 35 Grad. Am Oberrhein könnte es nach Angaben des Wetterdienstes Kachelmannwetter besonders heiß werden.

Besonders heiß könnte der Mittwoch werden! Nach unserem Super HD Modell sind vielerorts 27 bis 33 Grad zu erwarten. Entlang des Oberrheins sind 33 bis 35 Grad möglich! Für Details in die Länder/Kreise. https://t.co/GJlZsT3KfK #wetter /CG — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) 3. Juni 2019

Für Brandenburg waren bereits am Montag bis zu 35 Grad angekündigt.

Im Norden und Osten ist es weiterhin zu trocken. In Berlin-Grunewald brannten am frühen Montagnachmittag etwa 40.000 Quadratmeter Waldboden und Unterholz. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr waren 50 Feuerwehrleute im Einsatz.

#Waldbrand im #Grunewald

An der #Havelchaussee brennen rund 20.000 m² Waldboden. Wir sind mit 50 Kräften der Berufs- und #Freiwilligen_Feuerwehr im Einsatz. Die #Brandbekämpfung ist eingeleitet, eine Wasserversorgung wird aufgebaut. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 3. Juni 2019

Ab der Wochenmitte sinken die Temperaturen voraussichtlich wieder und es drohen erneut Gewitter. Weite Teile Deutschlands wurden durch sie bereits lahmgelegt. Insbesondere im Westen wurden Schäden angerichtet.

In Düsseldorf schlug ein Blitz in einen Zug der S-Bahn-Linie ein und legte den Betrieb im Berufsverkehr vorübergehend lahm. Am Frankfurter Flughafen gab es zeitweise keine Landungen und Starts mehr. Die Arbeit auf dem Vorfeld wurde eingestellt. In Unterfranken warnte der DWD vor Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde, heftigem Starkregen und Hagel. Die Warnung gilt voraussichtlich bis in den späten Abend.

Auch die Baden-Württemberger mussten sich auf Unwetter einstellen. Eine Warnung vor starken Gewittern gab der DWD für die Regierungsbezirke Stuttgart und Karlsruhe heraus. Es drohten lebensgefährliche Blitzschläge. Vereinzelt könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.