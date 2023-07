Wie sieht’s aus?

Menschen im Süden Deutschlands, vor allem in Baden-Württemberg und Bayern und knapp nördlich davon mit Ausläufern bis ins Saarland, nach Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen erleben an diesem Dienstag den bisher wildesten Wettertag des Jahres. Erst Höchsttemperaturen von 33 bis 38 Grad, abends dann Unwetter mit Gefahr von Böen zwischen 110 und 160 km/h und Hagel – in Ostfrankreich und der Schweiz bis acht Zentimeter, in Baden-Württemberg und engerer Umgebung bis fünf Zentimeter Durchmesser, vereinzelt mehr. Das sind die zu erwartenden Hagelgrößen in Gewittern nach dem Morgenlauf des Schweizer SuperHD-Modells: