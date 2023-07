Wie ist das zu erklären?

Die Hitze kommt von Nordafrika zu uns, in Tunesien wird es am Samstag bis nahe ans Mittelmeer an die 50 Grad geben, dort könnte der Allzeit-Hitzerekord fürs Land geknackt werden. Auf dem Weg übers Wasser Richtung Norden kühlt sich die Luftmasse ab, weshalb bei uns das Ganze etwas gemäßigter ankommt, auf Sardinien wird es allerdings auch über 40 Grad geben. Man kann sich den Temperaturverlauf der kommenden zehn Tage im Modellvergleich ansehen für jeden Ort .

Wie geht’s weiter?

Wie man an den Vorhersagen sieht, wird es kommende Woche schnell wieder kühler. Der Übergang wird wieder mit örtlichen Unwettern verbunden sein, schon am Samstagabend ganz im Westen, am Sonntag dann am ehesten in der Westhälfte, Richtung Montag auch weiter östlich.

Was sollte ich tun?

Wenn Sie nicht dringend erben wollen, ignorieren Sie die üblichen »Hitzetipps« von Behörden und Krankenkassen, die offenbar aktive Sterbehilfe abseits parlamentarischer Entscheidungen über die Hintertür einführen wollen. Es gibt bei uns wohl auch so viele Hitzetote, weil im Ergebnis häufig zynisch aufgefordert wird, tagsüber Fenster zu schließen und womöglich dazu noch feuchte Tücher aufzuhängen. So entlastet man die Rentenkasse und schafft Wohnraum, aber es ist nicht das, was ich mir von einer fürsorglichen Gemeinschaft erwarte. Wenn Menschen zu Hause sind und nicht in einem Schloss wohnen, ist es überlebenswichtig, dass sie steten Durchzug haben und idealerweise noch einen Ventilator vor der Nase. Nein, er macht nicht krank und auch keinen steifen Nacken. Er garantiert das Überleben. Der Player ist nicht die Temperatur, sondern die Luftfeuchtigkeit. Deswegen zwar Rollos runter, aber Fenster auf und Ventilatoren auf Dreifachwumms, damit das Schwitzgut abgeführt werden kann.