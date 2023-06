Wie geht’s weiter?

Morgen früh ist das Gröbste durch, es kommt nach den Unwettern noch die Hoffnung auf flächigen Regen, der zumindest regional gegen die Dürre helfen wird. Am Wochenende ist wieder Ententeich, noch örtliche Schauer vor allem im Norden und Osten, vor allem im Süden wieder Sonne und Wärme.

Was sollte ich tun?

Ich rate zu www.meteosafe.com und Behörden zu www.unwetteralarm.com zur Vermeidung des traurigen Stehsatzes »Wir wurden vom Unwetter überrascht.« Seien Sie kein Ziel für den Blitz. Fahren Sie nicht in überschwemmte Unterführungen oder Tiefgaragen. Gehen Sie nicht in den Keller gucken, ob es schon durchsuppt. Seien Sie bei Sturm nicht an einem Ort, wo etwas auf Ihr Auto oder auf Sie fallen kann. Wenn Sie einen Tornado sehen, filmen Sie ihn nicht, Sie werden nur kurz bemerken, wie viele kleine Teile mit 250 km/h in Ihren Körper eintreten und mit 230 km/h wieder aus ihm austreten. Ja, die »Bild« zahlt Ihren Hinterbliebenen 50 Euro für Ihr Video, das ist die gute Nachricht. Gehen Sie trotzdem lieber in einen Keller oder in den innersten Punkt Ihrer Wohnung, weg von den Fenstern.