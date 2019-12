Wetter kurz vor Weihnachten Frühlingshafte Temperaturen

Winterwetter? Fehlanzeige! Kurz vor Weihnachten erreichen die Temperaturen in Deutschland stellenweise zweistellige Werte. Die sehr milde Luft mache sich vor allem in höheren Lagen bemerkbar, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in mit - etwa bei Südföhn an den Alpen oder am Nordrand der Mittelgebirge.

"Dort werden heute und am Freitag sehr milde Temperaturen um 15 Grad, an den Alpen auch etwas darüber erreicht", sagte Marco Manitta aus der Wettervorhersagezentrale. Die milde Luft könne sich nicht überall durchsetzen, so der Meteorologe. Durch die langen Nächte kühle die Luft bei klarem Himmel lange ab; die Sonne habe nicht genug Kraft, sie tagsüber aufzuheizen. Am ehesten gelinge das, wenn der Wind für Durchmischung sorge.

In vielen Regionen bleibt es demnach einfach nur trüb bei um die fünf Grad. Am Freitag breitet sich laut Vorhersage von West nach Ost Bewölkung aus und Regen setzt ein. Die Höchstwerte sollen auf bis zu 14 Grad steigen, an den Alpen bei starkem Föhn auf bis zu 18 Grad.

Am Samstag gibt es laut DWD anfangs zwischen Vorpommern und Alpen noch etwas Regen, im höheren Bergland Schnee. Die Höchstwerte sinken demnach etwa auf vier Grad im oberen Bergland und zehn Grad am Niederrhein.

Am Sonntag soll sich erneut Regen ausbreiten. Ganz im Norden und zum Teil auch im Osten bleibt es der Vorhersage zufolge aber trocken. Die Temperaturen dürften sich kaum ändern.