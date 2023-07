Der Meteorologin zufolge werden sich die Gewitter zum Wochenbeginn in den Osten und in die Südosthälfte verlagern. Die Temperaturen sollen jedoch eher zögerlich zurückgehen. Am Montag sollten sie in der Südosthälfte auf über 30 Grad steigen, im Norden und Westen auf 23 bis 28 Grad. Am Dienstag seien Höchstwerte über 30 Grad im Norden sowie 35 Grad im Süden möglich.