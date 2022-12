Der Dienstag startet demnach mit leichten Schauern, die sich im Tagesverlauf abschwächen, zwischendurch kann sich die Sonne zeigen. Die Tageshöchstwerte erreichen sieben Grad im Binnenland und auf den Inseln, in den Höhenlagen des Harzes bleibt es bei einem Grad.

15 Grad in Bayern

In Bayern stieg das Thermometer am zweiten Weihnachtstag auf bis zu 15 Grad. In der neuen Woche soll es mild bleiben. Zwar ziehen laut DWD viele Wolken über den Freistaat hinweg, vor allem Mitte der Woche können aber örtlich erneut bis zu 15 Grad erreicht werden. In Ober- und in Niederbayern ist mit kalten Nächten zu rechnen – mit gebietsweise bis zu minus vier Grad am Dienstag und Mittwoch.