Sturmtief »Poly« zieht in den nächsten Stunden über Deutschland hinweg. Es werden Orkanböen mit 100 km/h und mehr erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Mittag vor Unwettern in Bremen, Teilen Niedersachsens, Schleswig-Holsteins und Hamburgs. Wegen der erwarteten Unwetter entfiel in Niedersachsen teilweise der Unterricht. In Hamburg sollten mehrere Friedhöfe ab dem Mittag geschlossen werden.Falls Sie im Sturmgebiet leben, rät Ihnen der SPIEGEL-Wetterexperte Jörg Kachelmann : Bleiben Sie drinnen. Denn in Innenräumen kann Ihnen kein Baum oder ein anderer Gegenstand auf den Kopf fallen.