Am Montag regnet es vor allem im Westen. »In Küstennähe kann es dabei mitunter blitzen«, erklärte Dietzsch. Auch windig soll es werden. Fortsetzung in den Folgetagen: »Grau in grau präsentiert sich der Himmel, von der Sonne wird so gut wie nichts zu sehen sein. Immer wieder regnet es, dabei ist Richtung Nordsee auch wiederholt das ein oder andere Graupelgewitter mit von der Partie«, ergänzte der Experte.