Extremwetter im Mittelmeerraum Tote nach Sturm in Italien, bis zu 46 Grad in Griechenland erwartet

In Norditalien hingegen kam bei schweren Unwettern mindestens ein Mensch ums Leben. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, wurde in einem Pfadfinderlager nahe der Stadt Brescia in der Nacht zum Dienstag ein 16-jähriges Mädchen getötet, als ein Baum auf ihr Zelt fiel. Feuerwehrleute holten die anderen Pfadfinder aus dem Zeltlager und brachten sie in einer nahegelegenen Sporthalle unter.

Sturmböen, Starkregen und Hagel sorgten unter anderem in Italiens zweitgrößter Stadt Mailand für überschwemmten Straßen und umgestürzte Bäume. Viele Bäume fielen auf geparkte Autos. Die Behörden meldeten auch schwere Schäden am Stromnetz der Stadt. Ein Flugzeug wurde von Hagelkörnern so stark beschädigt, dass es kurz nach dem Start wieder landen musste – der Hagel hatte unter anderem einen Sprung in einer der Cockpitscheiben verursacht.

34 Tote wegen Waldbränden in Algerien, Evakuierungen in der Türkei

In der südtürkischen Urlaubsregion Antalya ist ebenfalls ein Waldbrand ausgebrochen. Aus Sicherheitsgründen seien zehn Häuser im Bezirk Kemer evakuiert worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Starke Winde erschwerten demnach das Löschen. Touristen seien zunächst nicht betroffen gewesen. Elf Flugzeuge und 22 Helikopter sind nach offiziellen Angaben im Löscheinsatz.