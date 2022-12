Wie geht's weiter?

Es bleibt warm, vor allem auch die Silvesternacht wird von den Temperaturen her verhaltensauffällig sein. Wenn dann der deutsche Mann den Ruf der Wildnis spürt und obsessiv Feuerwerke abbrennen muss, kann er dies artgerecht in kurzen Hosen, weißen Socken und Sandalen tun, weil in der norddeutschen Tiefebene immer noch Temperaturen um die 16 Grad herrschen (mehr dazu hier ). Das ist oft auch im Hochsommer das Niveau, was man um Mitternacht antrifft zwischen Dümmer und Steinhuder Meer. Auch danach geht die Wärme nicht weg und Talabfahrten in den Skigebieten der Alpen sind weiterhin kein Thema, wie man am Beispiel Oberstdorf sieht (andere Orte via Menü ).