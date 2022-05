In der nächsten Woche kommt der Sommer : Zum ersten Mal in diesem Jahr wird es länger richtig warm. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hält Temperaturen um die 30 Grad für möglich, sagte DWD-Meteorologe Adrian Leyser.

Schon am Wochenende zeige sich über der Mitte Deutschlands längere Zeit die Sonne. »Dann geht es mit den Temperaturen auch rauf bis auf T-Shirt-taugliche 24 Grad«, sagte Leyser. Im Süden und Norden sehe es allerdings anders aus: Am Alpenrand könne es wieder kräftig regnen, über der See hänge eine Kaltfront. Damit würden im Regen an den Alpen und im Norden kaum 15 Grad erreicht.