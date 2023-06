Am Samstag werde an vielen Orten die 30-Grad-Marke geknackt, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Im Sauerland seien einzelne Gewitter möglich. Ansonsten gebe es nur ein paar Quellwolken. Besonders heiß ist es demnach im Rheinland mit bis zu 32 Grad. Auch in Berlin und Brandenburg werden für Samstag Temperaturen von mehr als 30 Grad erwartet, in anderen Bundesländern um diesen Wert herum.