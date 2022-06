Bei Treuenbrietzen kämpften Feuerwehr und Bundeswehr schon seit Freitag am Boden und aus der Luft gegen ein Feuer. Am Sonntagabend war der Brand erneut außer Kontrolle. Rund 600 Bewohnerinnen und Bewohner mussten vorübergehend ihre Häuser verlassen. Die Einsatzleitung ordnete nach Angaben der Stadt Treuenbrietzen nacheinander die Evakuierung von drei Ortsteilen an. Zuvor hatten sich die Flammen in dem waldreichen Gebiet südlich von Berlin trotz andauernder Löscheinsätze auf etwa 200 Hektar ausgedehnt. Starke Winde heizten die Flammen immer wieder an. Auch ein Krankenhaus in Treuenbrietzen bereitete sich vorsorglich auf eine Evakuierung vor.