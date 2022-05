Noch scheint die Sonne kräftig, aber die sonnigen Stunden haben bald ein Ende: Die neue Woche beginnt an vielen Orten in Deutschland mit Schauern und Gewittern. Bereits in der Nacht zu Montag sollen von der Schweiz und Frankreich die ersten Schauer ins Land hereinziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.