Wer im Flachland lebt und noch immer heimlich auf Schneefall hofft, sollte sich von diesen Wünschen zumindest für die kommenden Tage verabschieden: In weiten Teilen Deutschlands wird es eher herbstlich, in einigen Regionen soll es sogar auffällig warm werden.

"Die Warmfront eines Tiefs bei Portugal erstreckt sich über den Norden Deutschlands und schwenkt langsam weiter nordwärts", teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Homepage mit: "Mit einer südlichen Strömung wird für die Jahreszeit ungewöhnlich milde Luft herangeführt."

Die Aussichten sind demzufolge entsprechend wenig winterlich: Am Donnerstag bleibt es laut DWD weitgehend trocken bei Temperaturen zwischen etwa fünf Grad und 14 Grad in Nordrhein-Westfalen und im äußersten Süden des Landes. An den Alpen gebe es einen sich verstärkenden Föhnsturm.

Am Freitag sind nördlich der Mittelgebirge Höchstwerte zwischen 10 und 15 Grad drin, an den Alpen gibt es örtlich sogar bis zu 20 Grad. Dann wird das Wetter etwas ungemütlicher: Im Süden soll es viel Regen geben, in weiten Teilen des Landes ist es vielfach stärker bewölkt.

Für Sonntag und Montag prognostizieren die Meteorologen des DWD viele Wolken und häufige Regenfälle. Nur in Gipfellagen ist demnach vorübergehend auch mit Schnee zu rechnen - allerdings ist es windig, im Bergland auch stürmisch.