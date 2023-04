Warmes Wetter hat die Menschen am Wochenende nach draußen getrieben. Am Samstag meldeten viele Bundesländer Temperaturen von mehr als 20 Grad.

Etwa in Brandenburg waren Menschen auf Seen und Flüssen unterwegs, in den Parks sonnte man sich. Etliche Spaziergänger flanierten die Kirchblütenallee in Teltow entlang und genossen bei einem Picknick das sonnige Frühlingswetter. In Potsdam feierten Tausende Besucher das 21. Tulpenfest.