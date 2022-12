Im Osten und in der Mitte Deutschlands zeigt sich zwar die Sonne, mit Höchstwerten zwischen minus fünf bis null Grad ist es aber deutlich frostiger. Der DWD erwartet zudem Nebel oder Hochnebel, der sich vor allem an der Donau zäh halten werde. In der Nacht zu Montag wird es dann deutlich ungemütlicher. Von Westen her komme Regen auf, der im Norden und Teilen der Mitte in gefährliches Glatteis übergehen könnte, so Bilgeri. »Auch unwetterartige Entwicklungen sind durchaus denkbar«, sagte der DWD-Meteorologe.