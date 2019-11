Wetterchaos in Südeuropa Wintereinbruch in Spanien - Schnee auf Mallorca

Ein verfrühter Wintereinbruch hat Millionen von Spaniern zu schaffen gemacht. In der nördlichen Hälfte des Landes waren weite Teile am Freitag nach heftigen Schneefällen in der Nacht mit einer dicken und großflächigen weißen Decke überzogen. Die Schneefallgrenze fiel in einigen Regionen auf 700 Meter.

Mehr als 80 Straßen, darunter wichtige Landstraßen und Autobahnen, wurden gesperrt oder waren für normale Autos nahezu unbefahrbar, wie die Behörden mitteilten. Der Wetterdienst Aemet hatte zuvor am Freitag für 20 der insgesamt 50 Provinzen des Landes Alarmstufe Orange oder Gelb ausgegeben.

J L Cereijido/EPA Viele Straßen waren für Autos unbefahrbar

Auch auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca kehrte der Winter ein: Am Freitag war es vorwiegend kalt, windig und regnerisch; in den Bergen fiel der Niederschlag sogar auch in Form von Schnee.

Mann in Frankreich vom Baum erschlagen

Nicht nur in Spanien, auch in Frankreich schneite es teils stark: Wegen heftiger Schneefälle waren am Freitag im Südosten des Landes weiter Hunderttausende Menschen ohne Strom. In den Départements Drôme, Isère, Rhône und Ardèche waren rund 320.000 Haushalte ohne Strom, wie der Netzbetreiber Enedis mitteilte. Rund 2000 Mitarbeiter waren im Einsatz, um die Schäden zu beheben. Bereits am Donnerstagabend hatte der Wintereinbruch im Osten des Landes für Chaos auf Straßen und Schienen gesorgt. Dabei wurde ein Mann von einem Baum erschlagen, wie mehrere französische Medien unter Berufung auf die Präfektur berichteten.

Zahlreiche Zugstrecken rund um Grenoble waren gesperrt, sagte ein Sprecher der französischen Bahn SNCF der Nachrichtenagentur AFP. Betroffen waren etwa die direkten Verbindungen Grenoble-Lyon, Grenoble-Valence und Grenoble-Veynes. Zahlreiche Lastwagen blieben zeitweise auf den eingeschneiten Straßen liegen. Die Behörden riefen Anwohner auf, das Auto stehen zu lassen. Außerdem wurden zahlreiche Straßen gesperrt.