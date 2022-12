Silvester wird ungewöhnlich mild: 15 bis 22 Grad werden in der Mitte und im Süden erwartet, 9 bis 17 Grad im Norden. Das vermeldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Im Norden Deutschlands wird der Jahreswechsel windig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Samstag im Nordwesten stürmische Böen. Sturmböen könne es im Bergland und an der See geben, auf höheren Berggipfeln schwere Sturmböen, teils auch Orkanböen, teilten die Meteorologen in Offenbach in der Nacht zum Samstag mit. »Auf dem Brocken zeitweise extreme Orkanböen.«