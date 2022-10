Statt nasskaltem Oktoberwetter gibt es zum Start in die Woche in Teilen Deutschlands noch einmal hohe Temperaturen. Während im Norden und Nordwesten bei bedecktem Himmel Regen und Gewitter möglich seien, werde es am Montag Richtung Süden warm, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit. Im Norden und Nordwesten liegen die Höchstwerte zwischen 17 und 21 Grad, sonst sei es außergewöhnlich warm bei Temperaturen zwischen 21 und 27 Grad.