Ein ähnliches Bild nur mit etwas höheren Temperaturen erwartet der DWD auch am Dienstag. Die Prognose: Im Norden und Osten gebe es im Tagesverlauf einige Quellwolken, aber es bleibe überall trocken. Direkt an der See liegen die Temperaturen bei 23 Grad, ansonsten klettern sie auf 25 bis 32 Grad. Am wärmsten werde es im Westen und Südwesten.