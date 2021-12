Wetterbilanz für 2021 Durchschnittstemperatur in Deutschland lag fast ein Grad über Referenzwert

Zum elften Mal in Folge war das Wetter in Deutschland im ablaufenden Jahr wärmer als in der Vergleichsperiode von 1961 bis 1990. Die Meteorologen registrierten zudem viel Starkregen – mit verheerenden Folgen.