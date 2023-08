Besonders betroffen war der Bezirk Völkermarkt in Kärnten. Die Behörden riefen dort die Menschen auf, nur unbedingt notwendige Fahrten mit ihren Autos zu erledigen. In der Landeshauptstadt Kärntens, Klagenfurt am Wörthersee, drohte am Freitagabend in einem Stadtteil ein Damm zu brechen. Vorsichtshalber wurden am Abend in St. Paul im Lavanttal 70 Häuser evakuiert. Die Bewohner wurden aufgefordert, mit den nötigsten Sachen vorübergehend möglichst zu Freunden und Verwandten zu gehen. In einer öffentlichen Einrichtung wurde eine Notunterkunft eingerichtet.