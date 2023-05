Für Hamburg und Schleswig-Holstein sagt der DWD ab Montagnachmittag Starkregen mit bis zu 35 Liter pro Quadratmeter voraus. Gebietsweise kann es zu Gewittern, stürmischen Böen und kleinkörnigem Hagel kommen.

Heftige Schauer und Gewitter in der Mitte Deutschlands

Auch in Hessen wird der Wochenstart ungemütlich. Der Montag beginnt stark bewölkt und örtlich mit heftigen Schauern. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 28 Grad, im höheren Bergland bei etwa 22 Grad. Laut DWD kann es auch in der Nacht zu Gewittern kommen.

Nach einem sonnigen Start wird es am frühen Abend in Sachsen ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, ziehen am Vormittag Quellwolken auf. Nachmittags und abends regnet es vor allem in Westsachsen, der DWD warnt vor lokalen Gewittern mit Starkregen, stürmischem Wind und sogar Hagel. Mit 26 bis 29 Grad, im Bergland 21 bis 26 Grad, bleibt es sommerlich warm.