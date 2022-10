Goldener Oktober T-Shirt-Wetter mit bis zu 24 Grad

Hoch Timeo bestimmt die Wetterlage

Verantwortlich für die warmen Herbsttage ist Hoch Timeo, das derzeit über Europa liegt. Am Donnerstag wird es laut DWD vielfach heiter. Während sich der Himmel im Süden gebietsweise wolkig bis stark bewölkt zeigt, kann sich in den anderen Teilen des Landes verbreitet die Sonne durchsetzen. »Mit 17 bis 22 Grad wird es ein sehr milder Oktobertag«, sagte Schmid.

Auch am Freitag ändere sich nicht viel am Wettergeschehen: Im Westen, in der Mitte und im Nordosten bleibe es meist heiter. Ansonsten wird es laut den Prognosen wechselnd, teils auch stärker bewölkt, im Süden kann es mitunter länger zähen Nebel oder Hochnebel geben. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 bis 22 Grad. Auch am Wochenende wird es voraussichtlich weiter schön bleiben.