Ein Segelflugzeug ist in Wetzlar, Hessen, unweit eines Parks und in der Nähe der Lahn abgestürzt. Durch den Absturz in das Wohngebiet zerbrach das Flugzeug in mehrere Teile. Der Pilot kam noch an der Unfallstelle ums Leben. »Es hätte noch viel schlimmer ausgehen können«, sagt der Sprecher der Feuerwehr Wetzlar, Alexander Lotz, vor Ort. Denn bei dem sommerlichen Pfingstwetter seien am Sonntagnachmittag viele Menschen im Park und auf einem Kinderspielplatz in der Nähe unterwegs gewesen oder säßen vor ihren Häusern.