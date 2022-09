Zum Schluss richtete sich Charles an die Queen. »Meine geliebten Mama, während du deine letzte große Reise zu meinem lieben verstorbenen Papa antrittst, möchte ich dir einfach sagen: Danke. Danke für deine Liebe und Hingabe an unsere Familie und an die Familie der Nationen, denen du all die Jahre so fleißig gedient haben. Mögen Engelsschwärme dich zu deiner ewigen Ruhe singen.«

Lob für den König

Im Vereinigten Königreich fielen die Reaktionen auf diese erste Ansprache des neuen Königs überwiegend positiv aus. Der »Royal Correspondent« der BBC , Sean Coughlan, sprach von einer »tonangebenden Rede ohne jede Wichtigtuerei« voller »unverhohlener Emotionen über seine Familie«. Er betonte die Symbolik: Der Raum, in dem Charles sprach, sei zuvor von dessen Mutter für Weihnachtsbotschaften genutzt worden. Am Fuße der Vase seien zudem drei Corgi-Figuren zu sehen.