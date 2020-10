Liebe Leserinnen, liebe Leser, guten Morgen,

was sind das nur für Zeiten! Da ruft SPD-Nachwuchsstar Kevin Kühnert zu mehr Verständnis für das Verhalten junger Menschen in der Coronakrise auf: Es falle derzeit viel weg, "was das Leben schön macht", etwa Auslandsjahre während der Schulzeit. Südafrika setzt Deutschland auf die Liste der Hochrisiko-Länder. Und Delmenhorst, das Sie vielleicht durch das wunderschöne Lied von Element of Crime kennen, Delmenhorst ist der neue Corona-Hotspot im Land, sodass die örtlichen Überlegungen zum Schulstart nach den Herbstferien es bundesweit in die Medien schaffen.