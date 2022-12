Diskriminierende Darstellungen Wie ein junger Nigerianer die Medizinbücher der Welt revolutionieren will

Medizinstudenten auf der ganzen Welt lernen an Lehrwerken, die einen Großteil der Bevölkerung ignorieren: Schwarze Menschen kommen so gut wie nicht vor. Die Folge: Fehldiagnosen. Chidiebere Ibe will das nun ändern.