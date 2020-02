Liebe Leserinnen, liebe Leser, guten Morgen,

so langsam können Sie Ihr Partyhütchen und die Pappnase wieder in den Schrank räumen. Am Veilchendienstag kehren wohl auch die letzten Jecken in die Schule und an den Arbeitsplatz zurück. Und für alle, die nicht im Karnevalsgebiet wohnen (so wie wir in der Hamburger Redaktion): War was?