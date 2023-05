Pilotprojekt soll Ertrinkende retten

Der »Wiesbadener Kurier« zitiert den Leiter des Bäderbetriebs , in dem der Unfall geschah. Demnach fand der Vorfall in einer Trainingshalle statt, in der nur Schulen und Vereine Schwimmunterricht anbieten, die die Aufsicht selbst stellen. Nach dem Unglück hätten allerdings die Schwimmmeister bei der Reanimation unterstützt.

Besonders tragisch: In Wiesbaden läuft seit 2020 ein Modellprojekt, das derartige Vorfälle verhindern sollte. Sensoren und Kameras in der Schwimmhalle sollen mithilfe künstlicher Intelligenz einen möglichen Ertrinkenden retten, in dem sie etwa unnatürliche Bewegungsmuster erkennen und Alarm schlagen. Das Becken in der Trainingshalle wurde jedoch laut »Wiesbadener Kurier« im Gegensatz zur öffentlichen Schwimmhalle noch nicht mit der entsprechenden Technik ausgerüstet.