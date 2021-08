Raubkatze »freiwillig ausgehändigt« Wilder Puma aus New Yorker Wohnung geholt

Nicht jede Katze eignet sich als Haustier: In New York hat die Polizei einen jungen Puma namens »Sasha« aus einer Wohnung befreit und in den örtlichen Zoo verfrachtet. Der Besitzer, heißt es, habe Einsicht gezeigt.