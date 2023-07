Analysen von Spuren, die während des Einsatzes gefunden wurden, sollen Klarheit bringen. Doch Ergebnisse gibt es am Wochenende wohl nicht: »Die Laboranalyse der an der ersten Sichtungsstelle gesicherten Haar- und Kotproben ist leider noch nicht abgeschlossen, wie am heutigen Vormittag vom zuständigen Veterinäramt zu erfahren war«, teilte Stadtsprecherin Martina Bellack am Samstag mit. »Ergebnisse sind leider erst am Montag zu erwarten.«