Bei ihrem Besuch lobte die Prinzessin die Arbeit der Ballkinder. Aus der Disziplin und anderen Dingen, die sie dabei lernten, könnten die Balljungs und -mädchen viel Selbstvertrauen für andere Lebensbereiche mitnehmen, sagte die 41-Jährige. Kate ist Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club, dem offiziellen Gastgeber des Turniers, das am 3. Juli in London beginnt.