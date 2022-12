Die Temperaturen steigen den Expertinnen und Experten zufolge in dieser Woche etwas an. Mit der milden Luft kommt auch Regen – der auf den durchgefrorenen Böden für Glätte sorgt. »Die Mitte und der Norden werden am Morgen erreicht – ausgerechnet zum Anrollen des Berufsverkehrs«, hatte am Sonntag Sonja Stöckle vom DWD gesagt.