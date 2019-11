Ein mehrere hundert Kilogramm schwerer Wisent ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto nahe Winterberg in Nordrhein-Westfalen gestorben. Der 48 Jahre alte Fahrer erlitt bei der Kollision am Morgen einen Schock, wie ein Polizeisprecher im Hochsauerlandkreis mitteilte. Er wurde den Angaben zufolge im Krankenhaus behandelt.

Der Wisent-Trägerverein war laut Polizei am Unfallort. Wisente galten lange als ausgerottet. Sie waren 2013 im Rothaargebirge wieder angesiedelt worden. Zunächst bestand die Herde aus acht Tieren. Schnell gab es Nachwuchs und sie breitete sich auch in benachbarten Wäldern im Sauerland aus. Forstwirte klagen seither über schwere Schäden an ihren Bäumen. Sie versuchen, das Artenschutzprojekt gerichtlich zu stoppen.

Im Frühjahr wurde ein vorläufiger Kompromiss erzielt: Mit einem durchlässigen Wildzaun soll die Herde auf einem abgegrenzten Gebiet gehalten werden. Anschließend soll ein unabhängiges Gutachten erstellt werden, um in drei bis fünf Jahren endgültig über die Zukunft des Projekts zu entscheiden.

Schilder warnen vor querenden Wisenten

Die Gegend am Unfallort auf der Bundesstraße 480 in der Nähe des Wanderparkplatzes Albrechtsplatz ist laut Polizei bekannt für querende Wisente. Verkehrsschilder warnen vor der Gefahr. Bislang sei jedoch noch kein Wildrind totgefahren worden.

Wisente werden bis zu 1,90 Meter hoch und bis zu einer Tonne schwer. Auf der Flucht können sie 60 Kilometer pro Stunde schnell laufen und zwei Meter hohe Hindernisse überwinden. Noch vor ein paar hundert Jahren waren die Tiere in europäischen Wäldern verbreitet, dann starben sie beinahe aus.

Neben der Herde in Deutschland gibt es heute nur noch vereinzelt Populationen in Europa, unter anderem im Tschernobyl-Sperrgebiet in der Ukraine und im Bialowieza-Urwald in Polen und Weißrussland.