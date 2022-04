Statt Badesachen sollten viele Spanier in dieser Woche lieber einen Schlitten einpacken.

Der Grund: Heftige Schneefälle vor allem in Nord- und Zentralspanien. Nach Angaben der Verkehrsbehörde waren bis zu 33 Straßen betroffen. So viel weiße Pracht hat es hier in einem April zuletzt vor 20 Jahren gegeben.

Einwohnerin im Auto:

"Die Polizei sagte mir, dass ich nicht weiterfahren kann, da diese Straße blockiert ist und auch die A-6. Also weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich werde versuchen, weiterzufahren und sehen, wie ich nach Segovia komme. Ich schätze, das wird nicht heute sein."

In den Regionen Madrid und Teruel sind bis zu 30 Zentimeter Neuschnee gefallen, einige Bewohner freuen sich über den kurzfristigen Wintereinbruch.

Einwohnerin:

"Es war eine Überraschung, heute Morgen um 5 Uhr wachte mein Mann auf und sagte: 'Es schneit, es ist alles weiß', und hier sind wir und sehen zu, wie der Schnee fällt, es ist wunderschön."



Der Wetterdienst erwartet, dass die Lage sich bereits in den nächsten beiden Tagen ändert. Allerdings könnte schon bald ein weiterer Atlantiksturm die spanische Westküste treffen.