Ein heftiges Sturmtief sorgt am Weihnachtswochenende in weiten Teilen der USA für Chaos. So wie hier im US-Bundesstaat New York führten die extreme Kälte, heftige Schneefälle und Eiswind zu Stromausfällen. In der Stadt Denver seien die Temperaturen beim Durchzug der arktischen Kaltfront innerhalb von 24 Stunden um rund 40 Grad gefallen.

Unzählige Straßen waren am Vorabend von Weihnachten wegen massiven Schneefalls oder gefährlicher Glätte gesperrt. Auf einer Autobahn in Ohio kam es Medienberichten zufolge zu einer Massenkarambolage. Bei dem Unfall sei mindestens eine Person ums Leben gekommen.

Im gesamten Land sei laut US-Medien die Zahl der Toten in der Nacht zum Samstag auf 17 gestiegen. Die Ursache seien in fast allen Fällen wetterbedingte Verkehrsunfälle, hieß es.

An vielen Flughäfen im Land brachten Eis und Schnee die Pläne der Reisenden durcheinander: Mehr als 5000 Flüge wurden nach Angaben der Flugdaten-Webseite FlightAware am Freitag gestrichen, fast 9000 waren verspätet.

Passagierin

»Unser Flughafen in South Dakota war geschlossen. Also sind wir nach Omaha, Nebraska, gefahren, haben dort einen Flug genommen und sind dann nach D.C. geflogen. Verspätung in D.C. und jetzt sind wir hier.«

Passagierin:

»Bei dem ganzen Wetter, das gerade herrscht, sind wir wirklich froh, dass wir es geschafft haben.«

Der US-Wetterdienst sprach von einem »historischen« Ereignis. Doch genauso schnell wie die Kältewelle über die USA hereingebrochen ist, könnte sie auch wieder vorbei sein. An vielen Orten soll es bereits am Wochenende wieder um 20 bis 30 Grad wärmer sein.