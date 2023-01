Zusammen mit Bremen war Hamburg im Januar das wärmste Bundesland, so der DWD. Wie auch in Schleswig-Holstein brachte der Jahreswechsel in der Hansestadt Rekordtemperaturen von bis zu 16 Grad. Auch die darauffolgenden Wochen seien mild verlaufen. Bis auf leichten Nachtfrost habe in Hamburg vom Winter jede Spur gefehlt. Alles in allem sei der Januar auch in Schleswig-Holstein verhältnismäßig mild geblieben. Außerdem sei es die zweitnasseste Region in Deutschland gewesen.

Gut für trockene Böden: Mehr Niederschlag als üblich

Mit rund 67 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erreichte der Januar 2023 bundesweit knapp zehn Prozent mehr Niederschlag als die Referenzperiode. Die höchste Tagessumme wurde mit 71,9 Litern pro Quadratmeter am 12. Januar in Wipperfürth-Gardeweg im Oberbergischen gemessen.