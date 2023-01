Winterwetter in Deutschland Weiße Pracht mit Risiken

»Wer den Winter sehen will, muss in den Harz fahren.« Ganze 18 Zentimeter Neuschnee habe es dort zum Teil gegeben, sagte der Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Sonntag. Aber nicht nur im Harz war es am Wochenende winterlich, sondern auch im Süden Bayerns und in Nordrhein-Westfalen – gut für Wintersportler, schlecht für Autofahrer.