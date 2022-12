Sommerreifen und glatte Fahrbahn

In Hamburg-Schnelsen krachte am Dienstag auf glatter Straße ein Auto in ein Brückengeländer über der Autobahn 7. Der Fahrer wurde in dem Wagen eingeklemmt und leicht verletzt, er musste laut einer Polizeisprecherin von der Feuerwehr befreit werden. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten eine glatte Fahrbahn und Sommerreifen ursächlich gewesen sein.

In der Nacht zum Mittwoch war in Niedersachsen ein Auto von einer Brücke sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Eine Frau hatte mit ihrem Pkw das Geländer der Brücke in Lehrte durchbrochen und war auf einer darunter liegenden Straße auf dem Dach gelandet. Der Fahrer eines herannahenden Autos konnte gerade noch rechtzeitig bremsen. Zusammen mit seinen Mitfahrern versorgte er die verletzte Frau, die sich selbst aus dem völlig zerstörten Wrack befreien konnte. Die 58-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, war laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Die Unfallursache ist in diesem Fall noch unklar.