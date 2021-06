Reformbewegung »Wir sind Kirche« begrüßt Rücktrittsgesuch von Kardinal Marx

Die Bewegung »Wir sind Kirche« sieht in dem Rücktrittsgesuch von Kardinal Marx ein Signal an andere Kirchenoberhäupter, die wegen des Missbrauchsskandals in der Kritik stehen. Der Kölner Kardinal Woelki stehe nun »gewaltig unter Druck«.