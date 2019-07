Ein Mann hat in Wittlich in Rheinland-Pfalz möglicherweise ein schweres Unglück verhindert - weil er an einer Tankstelle geistesgegenwärtig handelte.

Der 44-Jährige fuhr am Dienstagabend mit seinem Wagen zum Tanken von der Autobahn ab, wie die Polizei mitteilte. An der Tankstelle bemerkte er beim Aussteigen Qualm unter der Motorhaube. Als er diese öffnete, schlugen ihm die Flammen bereits entgegen.

Daraufhin stieg er den Angaben zufolge geistesgegenwärtig wieder in den Wagen und steuerte das brennende Fahrzeug weg von den Zapfsäulen. Dann brachte er sich in Sicherheit.

Die Feuerwehr löschte den Wagen. An dem Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.