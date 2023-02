Ukrainische Soldaten bei der Übung an deutschen Marder-Panzern in Munster: Seit dem 30. Januar läuft ihre Ausbildung, bis Ende März soll sie abgeschlossen und sowohl Marder- als auch Leopard-Panzer an die Ukraine geliefert sein.

Boris Pistorius, Bundesverteidigungsminister: »Wir bilden 600 Unteroffiziere aus, die ich gerne als das Rückgrat jeder Armee bezeichne. Seit Beginn des Krieges haben wir mehr als 1.200 ukrainische Soldaten in komplexen Bereichen, also jenseits der Grundausbildung ausgebildet. Bis zum Ende dieses Jahres werden es mehr als 3.000 sein.«

Das Ziel ist, insgesamt bis zu 30.000 ukrainische Soldaten auszubilden – im Auftrag der Europäischen Union. Auch der frühere Box-Weltmeister Wladimir Klitschko nahm an dem Besuch bei den Soldaten aus seiner Heimat teil. Er appellierte daran, die Hilfe nun ernst zu nehmen und sich zu beeilen.

Wladimir Klitschko, Ex-Boxweltmeister: »Damals vor einem Jahr hat die freie Welt nicht an die Ukraine geglaubt. Ich bitte Sie, an uns in der Ukraine zu glauben. Weiterhin daran zu glauben, dass wir uns verteidigen können. Ich bin unendlich dankbar, wenn ich höre, wie gut sich die ukrainischen Soldaten hier anpassen und wie schnell sie lernen. Denn es geht um Leben und Tod.«

Auf dem Truppenübungsplatz Munster üben die ukrainischen Soldaten etwa die Zusammenarbeit von Kommandant und Richtschütze im Turm des Schützenpanzers Marder. Fünf Wochen lang trainieren sie hier auch den Einsatz des Kampfpanzers Leopard 2 – wobei noch immer unklar ist, wie viele dieser Panzer die europäischen Verbündeten letztendlich an die Ukraine liefern werden.