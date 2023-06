In Deutschland leben heute 161 Wolfsrudel

In Deutschland war der Wolf Mitte des 19. Jahrhunderts faktisch ausgerottet. Erst seit wenigen Jahren ist er wieder hier heimisch. Im Jahr 2000 siedelte sich ein aus Polen eingewandertes Wolfspaar in Sachsen an und zog erstmals seit rund 150 Jahren wieder Welpen in Deutschland auf. Inzwischen leben hierzulande dem aktuellen Wolfsmonitoring zufolge 161 bestätigte Rudel, 43 Paare und 21 territoriale Einzeltiere.

»Das Wolfsvorkommen konzentriert sich auf ein Gebiet von Sachsen in nordwestlicher Richtung über Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern nach Niedersachsen«, heißt es auf der Website des Bundesumweltministeriums . Aber auch außerhalb dieser Vorkommen könnten in anderen Bundesländern Wolfsterritorien nachgewiesen werden.