Im Wörther See in Niederbayern wurden seit Ende vergangener Woche rund 100 tote Möwen gefunden. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit stellte einen Vogelgrippe-Ausbruch fest.

Falls das Friedrich-Löffler-Institut, das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, den Vogelgrippe-Ausbruch an dem See in Wörth an der Isar bestätigt, müssen Halter ihr Geflügel in den Risikogebieten in geschlossenen Ställen halten. So soll ein Kontakt zu Wildvögeln verhindert werden. Risikogebiet ist unter anderem eine Zone von fünf Kilometern rund um den Wörther See.