SPIEGEL: Beim Ver.di-Gebäude handelt es sich um einen denkmalgeschützten Altbau. Soll der abgerissen werden?

Kubicki: Das stimmt so nicht. Die Berliner Denkmalbehörden haben bereits vor Jahren in einer Bewertung das Gebäude als nicht erhaltenswert eingestuft. Daran werden wir uns orientieren. Ich habe mit den Verantwortlichen bei Ver.di zusammen mit der Berliner Seite bereits einen Kompromiss gefunden. Die Verträge zwischen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und Ver.di stehen kurz vor dem Abschluss.

SPIEGEL: Und was erhält Ver.di nun?

Kubicki: Ein Neubau von Ver.di soll an einer anderen Stelle, weiter östlich, in der Nähe des Bahnhofs Friedrichstraße, entstehen. Damit wird Ver.di aus dem städtebaulichen Wettbewerb herausgelöst, was allen Beteiligten und vor allem dem bevorstehenden städtebaulichen Wettbewerb größere Freiheiten ermöglicht. Ver.di bekommt dafür etwas mehr Fläche am Ufer zur Spree als bisher. Was mit dem Altbau passiert, wird der Wettbewerb zeigen – auch hierzu sollten so wenige Vorgaben wie möglich gemacht werden.