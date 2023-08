Würzburg Fünfjähriger Junge im Main ertrunken

Am Dienstagabend verschwand ein Kind in Würzburg spurlos von einem Spielplatz am Main und wurde vom Vater als vermisst gemeldet. Mehrere Streifenbesatzungen suchten daraufhin nach dem Jungen. Auch ein Polizeihubschrauber, ein Diensthund, die Wasserschutzpolizei und die Wasserwacht waren im Einsatz.